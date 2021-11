Puzzer paragonato sui social al celebre “Prof” del cartone by Spielberg Pinky and the Brain

Stefano Puzzer, dopo la sua calata a Roma con tanto di velleitaria richiesta che i grandi della terra venissero a trattare con lui seduti al suo banchetto abusivo in piazza del Popolo, ha stuzzicato ironia e fantasia nel web. Così è stato paragonato al celebre "Prof" del cartone by Spielberg "Mignolo e Prof", Pinky and the Brain in lingua originale, che vede come protagonisti due topolini da laboratorio che hanno un solo obiettivo conquistare il mondo... I protagonisti, Mignolo e Prof., sono topi da laboratorio geneticamente potenziati che risiedono in una gabbia nella struttura di ricerca Acme Labs. Prof. è egocentrico e calcolatore, mentre Mignolo è bonario ma stupido. In ogni episodio, Prof. escogita un nuovo piano per conquistare il mondo che alla fine fallisce: di solito a causa dell'idiozia di Mignolo, dell'impossibilità del piano, dell'arroganza o della presunzione di Prof. o solo di circostanze al di fuori dal loro controllo.