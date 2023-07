Quale futuro per l’Ospedale di Cividale e la sanità delle Valli del Natisone? Preoccupazioni per il continuo ridimensionamento dei servizi

La consigliera regionale Simona Liguori di CIVICA FVG, vicepresidente della Commissione Sanità, ha incontrato ieri sera (presso la pro loco di Ponteacco a San Pietro al Natisone) alcuni cittadini di Cividale e delle Valli del Natisone per ascoltare direttamente da loro le criticità e le aspettative sull’ospedale e sul territorio. Dal vivace confronto sono emerse una generale preoccupazione per il continuo ridimensionamento dei servizi sanitari, le difficoltà legate alla migrazione sanitaria verso altri ospedali della regione cui sono costretti quotidianamente i residenti delle Valli per vedersi garantire l’assistenza e la richiesta che Liguori e, più in generale il centrosinistra, si facciano portavoce in Consiglio regionale delle istanze di questa importante area geografica del Friuli Venezia Giulia.