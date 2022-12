Quale trasparenza nella selezione per infermieri da destinare all’elisoccorso? Zalukar interroga la giunta

La FIALS – Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – aveva chiesto ad ASUFC e ARCS delucidazioni circa i criteri di selezione per il reclutamento di personale infermieristico da destinarsi alI’elisoccorso FVG con funzioni di “coordinatore di volo sanitario (CVS). Il sindacato si è mosso in quanto nella selezione appena conclusa il candidato classificatosi primo nella graduatoria – un infermiere di ASUFC – non sembra aver mai avuto esperienza di centrale operativa (né in quelle provinciali né in SORES), e quindi deve seguire un percorso addestrativo che non lo porterà ad essere operativo in tempi brevi, come invece il servizio sembra richiedere vista la carenza di personale. Invece il candidato classificatosi secondo – un infermiere di ASUGI – oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti, ha altresì maturato esperienze operative nelle centrali provinciali ed in SORES e ciò consentirebbe un suo immediato inserimento nel servizio. La FIALS lamenta che la graduatoria finale non è stata resa pubblica e i risultati sono stati comunicati “ad personam”, cosa che sembra scontrarsi con la trasparenza a cui è tenuto un ente pubblico. Il sindacato rileva inoltre che pur essendo la selezione su scala regionale la commissione esaminatrice è composta da soli dipendenti di ASUFC. Ho quindi inteso interrogare la Giunta, spiega il consigliere regionale del gruppo misto Walter Zalukar, per conoscere come è stata garantita la trasparenza del processo di selezione.