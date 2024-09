Quaranta tonnellate di Pellet sequestrato dalla Gdf di Latisana assegnato alla CRI

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Croce Rossa Italiana in una nota esprime soddisfazione per l’attenzione che la Procura della Repubblica di Udine nonché la Compagnia Guardia di Finanza di Latisana hanno voluto rivolgere alle attività della nostra Associazione, in quanto nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria è stato possibile assegnare 40 tonnellate di pellet per l’utilizzo nella quotidiana attività istituzionale condotta dall’ente.

A seguito di un’operazione di controllo condotta dal Nucleo Mobile della GdF della Compagnia di Latisana e dai successivi accertamenti disposti dalla citata Autorità Giudiziaria, il materiale era risultato non conforme alle certificazioni di qualità dichiarate.

La Croce Rossa Italiana, dapprima nominata custode giudiziale dei beni caduti in sequestro, è stata, infine, individuata quale assegnataria in via definitiva del materiale non commercializzabile, a norma dell’art. 260 del CPP.

L’iniziativa conferma, oltre che la concretezza d’azione esercitata nell’espletamento dei compiti di polizia economico-finanziaria, anche il riguardo che la Procura della Repubblica di Udine e la Guardia di Finanza riservano alla promozione delle proposte di sostegno nei confronti degli enti no profit impegnati nella salvaguardia della vita e negli scenari di crisi umanitaria.