Torna “Assaggi Passaggi Messaggi di un territorio”. Il Festival delle Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio

Torna con la seconda edizione il Festival Assaggi Passaggi Messaggi di un territorio per vivere e conoscere la realtà delle Dolomiti Friulane. Appuntamento sabato 5 e domenica 6 ottobre in Valcellina, Val Tramontina, Val Colvera e Pedemontana Pordenonese con due giorni di eventi organizzati dalla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio.

Sono dodici i comuni coinvolti dal ricco programma (Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Frisanco, Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva) che comprende passeggiate, visite guidate, lezioni di yoga o arrampicata, escursioni a piedi o in bicicletta, canyoning, forest therapy e laboratori di cucina locale.

“Dopo il successo della prima edizione – spiega il Presidente della Magnifica Comunità Dino Salatin – siamo davvero soddisfatti di organizzare per il secondo anno un evento capace di mettere in connessione un territorio vasto, ricco e complesso, costruendo una visione condivisa per la tutela del territorio, lo sviluppo sociale, economico e culturale. La Magnifica Comunità ha voluto puntare al lavoro di squadra ed è stata un’idea vincente visto che quest’anno passiamo da otto a dodici comuni, con istituzioni, attività e operatori locali che hanno risposto con entusiasmo.”

Sono circa venti gli eventi in programma, in gran parte gratuiti e su prenotazione, esperienze uniche da condividere con gli amici, con la famiglia, con i bambini: ci sono le escursioni, le visite guidate ai borghi e alle meraviglie naturali, le degustazioni e le attività creative per i più piccoli, il trekking alla scoperta degli animali, il canyoning lungo i torrenti e lo yoga tra i boschi.

Per mangiare o per fermarsi a dormire durante il weekend del festival, ci sono decine di strutture aperte.

Il convegno

La mattina di sabato 5 ottobre a Frisanco si inizia con il convegno aperto a tutti dal titolo “Una montagna di salute e benessere”, tema che può divenire il collante di tutti i Comuni che vogliono rendere questo territorio sempre più attrattivo per chi cerca uno stile di vita sano e in armonia con la natura.

Saranno relatori Camilla Costa, ricercatrice e istruttore master qualificato di forest bathing e forest therapy, Caterina De Boni, laureata In tecniche erboristiche, pastora, musicista, artigiana della lana e fondatrice del “Giardino botanico alpino delle Dolomiti Friulane” presso la Cava Buscada (Val Zemola, Erto), Alice Stocco, biologa ricercatrice in ecologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia che studia la relazione di co-evoluzione tra ecosistemi ed esseri umani e Ciro Antonio Francescutto, medico dello sport e diabetologo.

Sabato 5 ottobre

Oltre al convegno a Frisanco, a Budoia sarà possibile passeggiare lungo il Troi de Gòr alla scoperta dei tesori nascosti della Pedemontana pordenonese, visitare le tre chiese di Castel D’Aviano, o scoprire il nuovo Spazio culturale di Casso che ospita l’affascinante mostra “Le fogge delle rocce” con le opere d’arte di 54 artisti internazionali.

Nel pomeriggio la visita guidata al magico borgo di Polcenigo, la lezione di yoga, respiro e meditazione nella settecentesca Villa Ca’ Damiani a Caneva seguita, nella stessa meravigliosa location, dalla presentazione del nuovo libro di Marianna Corona “Le Vèinte, le streghe del vento” (Giunti Editore) e, dalle 16.30 fino al buio della notte un’escursione nel Parco Nazionale delle Dolomiti Friulane con partenza da Cimolais dedicata all’ascolto del bramito dei cervi.

Domenica 6 ottobre

La domenica è per tutti: si inizia la mattina alla falesia di Erto e Casso con l’avvicinamento all’arrampicata dedicato a grandi e piccini (minimo 8 anni) e poi nuovamente la possibilità di scoperta del nuovo Spazio culturale di Casso con la mostra “Le fogge delle rocce”.

Parte alle 9.30 la camminata naturalistica nei pressi del Rifugio Pordenone di Cimolais con buffet finale (a pagamento). Domenica adrenalinica al torrente Ciafurle di Claut con un’esperienza di canyoning (bambini età minima 12 anni) e ci si rilassa, sempre a Claut, nel Pian del Mùscol con lo yoga e le campane tibetane accompagnati dal suono del fiume.

Tutti in sella per scoprire Barcis e Andreis con la cicloturistica panoramica in e-bike, mentre nella Foresta del Prescudin ci si riconnette con la natura attraverso la tecnica giapponese del Forest Bathing.

A Tramonti di Sopra si impara a fare la Pitina con un laboratorio a lei dedicato, mentre a Tramonti di Sotto, nell’ambito del progetto “Vieni a vivere e lavorare in montagna” si può passeggiare con gli alpaca, divertirsi con i laboratori di circo e imparare l’arrampicata.

Il programma completo del Festival con orari ed informazioni è consultabile alle pagine Facebook e Instagram (@apmdiunterritorio) e scaricabile dal sito https://magnificamontagna.comunitafvg.it/