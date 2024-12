“Quello che le piante non dicono” L’influencer forestale Riccardo Rizzetto presenta il libro con cui dà voce al mondo vegetale

Vi è mai capitato di chiedervi cosa direbbero le piante se potessero parlare? Cosa mai passerà per la chioma di un gruppo di tigli alla minaccia di essere abbattuti e quanto sarà contento un pioppo a fare da supporto all’edera? “Quello che le piante non dicono… ma fanno alla grande: insospettabili strategie verdi per comunicare, adattarsi e riprodursi”, primo libro del pordenonese Riccardo Rizzetto, edito da Sonzogno, risponde a queste domande, anzi lascia che siano proprio i vegetali a raccontarsi…

L’autore presenterà il libro il 4 dicembre alle 18:00 presso l’ex tipografia Savio, in via Torricella 2 a Pordenone, nell’ambito del progetto “Verde Speranza” del Circolo Legambiente “Fabiano Grizzo” ed è organizzato in collaborazione con Astore FVG e l’Associazione Naturalistica Cordenonese. L’ingresso è libero.

Rizzetto, molto noto per il suo profilo social from.roots.to.leaves, unisce le conoscenze di forestale a un grande talento per la comunicazione, che gli permette di raggiungere soprattutto un pubblico di giovanissimi appassionati di natura. In questo suo primo libro, l’autore immagina cosa potrebbero dire le piante se potessero parlare, senza rinunciare però all’accuratezza scientifica di quello che scrive.

“Verde speranza” è un progetto dedicato al valore degli alberi in ambito urbano e non solo, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone e con il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento.