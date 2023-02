Questa mattina a Trieste la conclusione della campagna di Parte da Noi, che sostiene la candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del PD

Ad aprire l’incontro Sabrina Morena, coordinatrice regionale di Parte da noi e candidata nelle file del PD alle prossime regionali nel collegio triestino. Rivendicando l’ottimo risultato in Friuli Venezia Giulia nel voto dei circoli, lancia l’appello al voto a tutti i progressisti della regione: << Domenica 26 febbraio, dalle 8 alle 20, abbiamo l’opportunità di cambiare per davvero il Partito Democratico votando Elly Schlein. I pilastri della nostra campagna: giustizia sociale e ambientale e femminismo. Un valore fondante quest’ultimo, non solo un richiamo. Le nostre liste per l’assemblea nazionale sono state costruite in base al fatto che le donne fossero il più possibile capolista. E in regione entrambi i collegi hanno due capolista donne: Renata Bagatin e Anna Paola Peratoner. Sono proprio le donne le prime ad essere colpite dalle politiche inique di questa destra reazionaria al governo e siamo consapevoli che senza le donne il Partito Democratico non va da nessuna parte”.

A seguire Franco Perazza, segretario cittadino del Partito Democratico di Gorizia: <<La vittoria di Elly Schlein nei circoli del goriziano è stata netta. Qui Elly Schlein ha prevalso su nove circoli su sedici. Abbiamo quindi la sensazione che questo risulto netto si potrà realizzare anche a livello di primarie aperte. In queste settimane abbiamo vissuto un momento di grande partecipazione, come non se ne vedeva ormai da tempo dentro il Partito. La carica di vitalità che Elly riesce a dare a chi le sta attorno è quello che serve a rilanciare il partito: per questo è la carta migliore che disponiamo in questo momento. E’ la persona giusta nel momento giusto!>>

Presenti all’appuntamento anche esponenti di Articolo Uno, la formazione politica uscita dal Partito Democratico nel 2017 che fa capo a Bersani e Speranza, ma che ha preso parte al percorso costituente per il nuovo PD. Maria Vittoria Matteri ricorda come <<Articolo Uno FVG ha sostenuto con convinzione la candidatura di Elly Schlein perché proprio lei è la garante di questo processo. Come Articolo Uno riteniamo che per ricostruire il PD come casa di tutti i progressisti sia necessario rinnovare i valori fondati di questo partito. E che questi valori rinnovati si trovano proprio nella piattaforma politica di Elly Schlein>>.

Per Grazia Cogliati, storica militante PD, sottolinea come <<Elly ha già rovesciato la vecchia politica fatta a tavolino, dando nuova linfa al PD e ritornando alla concretezza delle cose: sanità, che mi preme particolarmente, questione ambientale, povertà vecchie e nuove>>. E continua: <<Seve un nuovo metodo: vanno rivitalizzati i circoli dando loro nuovo impulso e vita. A Trieste abbiamo fatto un buon risultato, arrivando secondi dopo Cuperlo>>.

Conclude Federico Buttò (coordinatore regionale Parte da noi e candidato assemblea nazionale): <<La candidatura di Elly Schlein incarna una proposta semplice e ambiziosa: un nuovo Partito Democratico. Una nuova visione, una nuova leadership, un nuovo metodo di governo del partito. Siamo fiduciosi. I risultati di circolo ci hanno consegnato un quadro finale migliore di quanto prevedevamo all’inizio di questa campagna, anche qui a Trieste, dove non credevamo di arrivare secondi. E’ la prova che queste primarie non hanno mai avuto un esito scontato. E questo vale tanto più nelle primarie aperte: nessun risultato, questa volta, appare scontato. La nostra mozione ha avuto tre pilastri: diseguaglianze, collasso climatico e lavoro; abbiamo, cioè, messo al centro della nostra proposta politica le questioni che più interessano le persone, che sono parte viva della loro/nostra quotidianità, e siamo sicuri che il nostro messaggio sarà accolto dalla parte maggioritaria della comunità progressista. Una nota sulle nostre liste. Abbiamo deciso di mettere capolista solo donne. Per il collegio Gorizia-Pordenone-Trieste c’è Renata Bagatin, sindacalista d’esperienza e già consigliera comunale; per Udine Anna Paola Peratoner, attivista femminista, impegnata nel mondo dell’accoglienza. Due donne di generazione diverse, con percorsi politici diversi, ma che rappresentano bene la sintesi della nostra mozione. Aprire a forze nuove il PD per rinnovarlo senza dimenticarne la storia, la strada fatta fino ad oggi. Perché non esiste futuro senza consapevolezza di ciò che c’è stato. Non esiste un nuovo Partito Democratico senza dar valore alla sua storia migliore”

Nerio Nesladek (assente per una questione lavorativa ha lasciato una breve nota scritta): <<Votare non è soltanto scegliere tra un segretario o una segretaria del partito Democratico. Andare a votare ai seggi o ai gazebo domenica deve diventare il primo passo verso una riappropriazione della politica da parte di tutti noi. Una politica che ci riporti tra la gente ad ascoltare e che ci faccia ridiventare nuovamente protagonisti, tutti noi. Una politica immersa nel tempo in cui viviamo. Una politica aperta alla novità. Elly Schlein può interpretare al meglio questa necessità. Perché, ” Occorre che con audacia e con intelligenza ci si sappia liberare da ogni scolastica applicazione della nostra dottrina intesa come dogma, o da orientamenti che non sono più adeguati all’esperienza e alle condizioni storiche attuali, per camminare verso vie nuove…” Enrico Berlinguer, 1975>>

Lista assemblea nazionale collegio Gorizia-Pordenone-Trieste.

1) Renata Bagatin, 23/07/1951, sindacalista CGIL e già consigliera comunale.

2) Federico Buttò. 20/10/1986, coordinatore regionale Parte da noi, già coordinatore regionale di Possibile e già membro del direttivo Arcigay Trieste,

3) Francesca Colombi, 06/07/1974, assessora con delega pari opportunità al Comune di Gradisca d’Isonzo istruzione da sempre impegnata sui temi migratori e di promozione di una cultura sociale nei territori.

4) Marco Rossi, 18/05/1981, capogruppo del PD a Gorizia, già segretario provinciale PD Gorizia 2013-2017.

5) Valentina Francescon, 07/11/1985, già componente segreteria provinciale Pordenone e assessora a San Vito al Tagliamento.

6) Nerio Nesladek, 07/11/1953, già sindaco di Muggia 2006-2016 e già segretario PD provincia di Trieste

Lista assemblea nazionale collegio Udine.

1) Anna Paola Peratoner, 27/03/1973, già consigliera comunale Udine e attivista femminista, impegnata nel mondo dell’accoglienza e del sociale.

2) Vincenzo Martines, 28/04/1964, segretario Partito Democratico Udine e già consigliere regionale.

3) Rosa Ricciardi, 22/10/1948, militante Articolo Uno.

4) Marco Craighero, 19/07/1990, consigliere comunale a Tolmezzo e già assessore a Tolmezzo.

5) Giulia Romano, 27/05/1958, militante PD