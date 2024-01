Raffaella Barbieri nuova portavoce provinciale di Possibile a Udine

In una nota a firma Arianna Facchini e Andrea Di Lenardo si annuncia la nomina di una nuova portavoce provinciale di Possibile a Udine, si legge nella nota: “Abbiamo rassegnato le dimissioni da portavoce provinciali di Possibile (Comitato “Rosa Cantoni”, un omaggio alla partigiana, nome di battaglia “Giulia”, operaia e deportata udinese scomparsa nel 2013) per eleggere nuova portavoce Raffaella Barbieri, referente locale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinatrice regionale della campagna sul fine vita “Liberi Subito” e già Segretaria di ArciGay Friuli la quale dichiara: “È con orgoglio e impegno che accetto l’incarico di portavoce del Comitato udinese di Possibile. Da attivista penso che la politica debba necessariamente andare di pari passo con l’evoluzione sociale. Soprattutto in questo periodo storico, in cui spesso viene ostacolato l’esercizio dei diritti, è importante continuare la battaglia a tutela dell’eguaglianza sostanziale, del lavoro, dell’ambiente e dell’autodeterminazione”. Le elezioni comunali di Udine sono state un successo per la lista AVS, che ha conseguito la nostra elezione nel gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra Possibile e l’Assessorato a Demografica e statistica, Politiche giovanili e Pari opportunità. Possibile vede ora ampliare la squadra per il lavoro che ci aspetta nei prossimi anni, anche in vista dell’appuntamento per le Europee di giugno 2024. Esprimiamo a Raffaella i nostri migliori auguri di buon lavoro!