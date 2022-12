Prosegue al Teatro Pier Paolo Pasolini di Cervignano del Friuli la rassegna 100×100 Pasolini, un progetto-tributo all’intellettuale friulano, curato dall’Associazione Culturale Pasolini, dove confluiscono CSS Teatro Stabile di Innovazione, Euritmica e Bonawentura di Trieste. In programma domani, giovedì 8 dicembre alle 20.30, lo spettacolo prodotto da Bonawentura “Pasolini on the road” – tratto da “La lunga strada di sabbia” di Pasolini – scritto e diretto dal regista Massimo Navone. In scena gli attori Marco Puntin e Alessandro Mizzi sulle musiche dal vivo di Stefano Bembi alla fisarmonica e la voce di Eva Pascal. È un diario di viaggio di un Pasolini che si abbandona a momenti di vera e propria gioia quello che tra il giugno e l’agosto del 1959, al volante di una Fiat 1100, percorre la «lunga strada di sabbia», il periplo completo della nostra penisola. Un viaggio che parte da Ventimiglia e lo porta fino al comune siciliano più meridionale, per risalire infine la costa orientale, arrivare a Trieste e concludere la sua avventura a Muggia affacciandosi sul confine. La scenografia raffigura il muso di una Fiat 1100 d’epoca intorno alla quale gli attori e i musicisti agiscono evocando le atmosfere delle tappe del viaggio attraverso i passaggi più suggestivi dei suoi appunti. La colonna sonora fa riferimento al repertorio musicale degli anni ‘50/’60, in particolare ad alcune canzoni del cuore di Pasolini e ai brani di cui il poeta è autore dei testi. La rassegna100x100 Pasolini darà, poi, spazio ad una serie di appuntamenti cinematografici a partire, sabato 10 dicembre alle 20.30, dalla proiezione del celebre reportage Comizi d’amore. Momento clou domenica 11 dicembre la proiezione, alle 18.00, del documentario “L’Isola di Medea” scritto e diretto dal regista Sergio Naitza che sarà presente in sala. Il film – una produzione Karel/Lagunamovies Festival realizzata con Erich Jost Productions e FVG Film Commission – è proposta a chiusura dell’anno che celebra il centenario pasoliniano e alle soglie del 2023, che festeggerà i 100 anni dalla nascita di Maria Callas. Nel documentario viene ripercorso l’incontro speciale fra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas sul set di “Medea”, nell’estate del 1967 fra Grado e la Cappadocia: una tenera amicizia sbocciata fra i due grandi artisti, rievocata attraverso alcune delle voci più note impegnate su quel set, e nella vita privata di Pasolini e Callas.