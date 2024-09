Rassegna kennediana: Henry Fonda for president presentato a Gemona dal regista Alexander Horwath

Dopo l’anteprima alla berlinale, Alexander Horwath presenta a Gemona e a Trieste il suo “henry fonda for president”. Appuntamento al Cinema Sociale di Gemona, nell’ambito della rassegna kennediana, martedì 17 settembre alle ore 20.30. Si tratta, si legge in una nota degli organizzatori, di un dono da condividere col pubblico della rassegna kennediana che accompagna la mostra “Allo specchio dell’era Kennedy” allestita al Castello di Gemona: questo è sembrato alla Cineteca del Friuli l’apparizione alla Berlinale di quest’anno di “Henry Fonda for President” (Austria/Germania, 2024) del grande archivista austriaco Alexander Horwath.

Una proiezione speciale del film, in versione originale con sottotitoli in italiano, è in programma martedì 17 settembre al Cinema Teatro Sociale di Gemona, anticipata dall’incontro col regista e la sua compagna e collaboratrice Regina Schlagnitweit, con il coordinamento di Sergio M. Grmek Germani. La serata, con inizio alle 20.30, è a ingresso libero ed è realizzata in collaborazione con il festival di Trieste I mille occhi, che presenterà il film in apertura il giorno seguente.

Nel corso della rassegna kennediana, Henry Fonda è stato una presenza ricorrente, come l’attore più emblematico dell’era Kennedy, doppio perfetto della presidenza JFK in film come Tempesta su Washington, L’amaro sapore del potere, A prova di errore, oltre che già giovane Lincoln per John Ford e, nella vita reale, padre di due massime icone giovanili degli anni ’60, Jane e Peter Fonda. In perfetto parallelo con il programma gemonese, Horwath ha completato questo film-summa in cui si rivedranno immagini della rassegna insieme a molte altre, e con preziose testimonianze che ci faranno entrare nell’universo Henry Fonda.

La rassegna kennediana si chiuderà, come la mostra, il 29 settembre con la proiezione del film “Ethel” di Rory Kennedy, la più giovane figlia di Robert. In questo caso l’appuntamento è alle 17.00 sempre al Cinema Sociale e la proiezione sarà introdotta da Sergio M. Grmek Germani.