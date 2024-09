Rassegna Teatrale Antiche Dimore a Rive d’Arcano: “L’amore sopra ogni cosa”

Nuovo appuntamento con la terza edizione della rassegna teatrale di carattere regionale prodotta da Le Muse Orfane. Appuntamento per venerdì 20 settembre a Rive D’Arcano (UD) con lo spettacolo “L’amore sopra ogni cosa” con Viviana Piccolo e Francesco Cevaro. Regia di Silvia Lorusso Del Linz. Appuntamento a Rive D’Arcano nel suggestivo Forte Col Roncone (Venerdì 20 Settembre – Ore 20.45), che faceva parte della linea difensiva “Medio Tagliamento”, luogo ideale per l’ambientazione dello spettacolo L’AMORE SOPRA OGNI COSA, con Viviana Piccolo e Francesco Cevaro, testo e regia di Silvia Lorusso Del Linz, prodotto da Le Muse Orfane Aps – Terza Edizione della Rassegna Regionale “ANTICHE DIMORE ANNO 2024 – FUOCO”, a cura de e Le Muse Orfane Aps.

Lo spettacolo teatrale infatti, è ispirato alla vicenda basata sulla storia d’amore fra Luciano Pradolin, ufficiale italiano di Tramonti di Sopra in missione in Francia, e la francese Gaby Vincent. Si conobbero a Cannes nel 1943. A dividerli l’armistizio italiano dell’8 settembre. Una storia d’amore dall’epilogo tragico, raccontata dal “Messaggero Veneto” che ha ricostruito lo scambio epistolare durato circa sei anni. Gaby Vincent ha continuato a scrivere al suo promesso Luciano per anni prima di scoprire che ufficiale italiano era stato fucilato dai nazisti. Lo spettacolo si snoda sulle emozioni: sull’amore dei due giovani in contrapposizione all’orrore della guerra, sulla speranza di ricongiungersi, sognando un domani lontano fatto di illusioni e di desideri. E soprattutto sulla quotidianità del tempo affidata alle parole sulla carta, piccoli segni d’inchiostro testimoni della Storia.

La rassegna, nata da un’idea della direttrice artistica, Silvia Lorusso, autrice e regista di alcuni degli spettacoli in programma, alla sua terza edizione, si sviluppa attorno al tema del Fuoco ed è realizzata con il sostegno della Regione autonoma FVG, di “Io sono Friuli Venezia Giulia” e la collaborazione dei Comuni: Pordenone, Latisana, Rive D’Arcano, Sutrio e Gorizia, dove si svolgeranno gli altri cinque spettacoli che compongono la rassegna.