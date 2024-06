Referendum in Slovenia: passano i quesiti su eutanasia e uso privato della cannabis voluti dal governo

E’ di oggi la notizia che in Slovenia passano tutti e quattro i referendum proposti dal governo sul voto di preferenza alle elezioni parlamentari, sull’utilizzo della cannabis per scopi terapeutici, su coltivazione e utilizzo a scopo personale della cannabis e sull’assistenza al fine vita volontario. Lo ha reso noto il consigliere regionale di Patto per l’Autonomia-Civica FVG Enrico Bullian: “L’esito dei referendum in Slovenia è un dato molto importante” afferma il Consigliere Bullian “in particolare per quanto

riguarda l’assistenza al fine vita volontario, che ha visto il 55% dei voti a favore, una battaglia che seguo in prima persona da tempo e che ho portato all’attenzione del Consiglio Regionale, per un diritto ovunque molto sentito. E anche molto significativo risulta l’esito dei referendum sull’utilizzo della cannabis per scopi terapeutici e su coltivazione e utilizzo a scopo personale della cannabis. La sensibilità delle persone, sui temi così rilevanti per ciascun individuo, sta maturando molto velocemente anche nei paesi a noi vicini, per questo motivo intendo seguire con attenzione l’evolvere di questi tre referendum in Slovenia e continuare a supportare le proposte normative che consentano tutte le persone, anche in Italia, di poter avere diritto di scelta” conclude Bullian.