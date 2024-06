Risultati delle elezioni europee in FVG. Il commento di Furio Honsell

“I dati dell’affluenza alle elezioni europee in FVG sono inferiori al 50% degli aventi diritto, con un calo del 16% rispetto al 2019. Queste percentuali sono sufficienti per riconoscere un pesante fallimento collettivo della Politica nello spiegare l’importanza del Parlamento Europeo le cui leggi, direttive e regolamenti incidono sulla

legislazione nazionale in maniera importante. Poi la scelta di molti partiti di presentarsi con candidati, che tutti sapevano già che si candidavano per finta, e non sarebbero mai al Parlamento Europeo è stato un vergognoso imbroglio nei confronti dei cittadini. Esprimiamo comunque la soddisfazione per la crescita dei partiti di centro e sinistra PD e AVS, Pace Terra Dignità, che con le loro percentuali insieme a quella del Movimento 5 Stelle dovrebbero far riflettere il Presidente Fedriga e la sua Giunta, che in un solo anno l’aria in regione FVG è cambiata. L’opposizione di centro sinistra da meno del 30% è passata a più del 35%.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.