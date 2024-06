Cento anni dalla tragica morte di Giacomo Matteotti, il Comune di Udine commemora

Si è tenuta questo pomeriggio in Loggia del Lionello la commemorazione per i cento anni dalla tragica morte di Giacomo Matteotti. Un evento promosso dal Comune di Udine insieme ad Anpi, Aned, Apo e Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Il professore di Storia Moderna dell’Università di Udine Andrea Zannini ha ricordato il profilo politico culturale ed etico di Giacomo Matteotti. “Un grande democratico” ha voluto commentare l’Assessore alla Cultura e Istruzione Federico Pirone. “Giacomo Matteotti da Segretario del Partito Socialista ha da subito abbracciato la lotta per i diritti dei lavoratori e dei più deboli, denunciando in maniera aperta la violenza fascista e i brogli elettorali. Si è speso contro i nazionalismi a favore di un primo pensiero europeista. Nel ricordare Matteotti ricordiamo anche chi ne ricalca le orme oggi, ovvero tutti coloro che hanno il coraggio, la preparazione e la convinzione di difendere la democrazia quando essa viene messa in discussione o apertamente calpestata”.