Regionali 2023. La lista di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Gorizia si presenta

Martedì 14 marzo alle ore 18.30, a Pieris (San canzian d’Isonzo), presso la Sala Civica in Casa delle Associazioni in via Marconi 1, ci sarà la presentazione della lista di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Gorizia. Saranno presenti Furio Honsell e i candidati e le candidate: Marapia Grani, Maria Cristina Zamar, Paolo Pizzzoni e Matteo Polo. Una lista di sinistra a sostegno di Massimo Morettuzzo con un programma progressista, ecologista e femminista che vuole rafforzare la parte sinistra della coalizione e che parte dall’assunto che nessuno deve essere lasciato indietro .