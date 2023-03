Regionali: a Castions di Strada soluzioni Pd per rinascita

A Castions di Strada (Udine), martedì 21 marzo 2023 alle 20.30, presso la Frasca Moraccjion in via Mazzini 1, incontro pubblico su “I nostri paesi muoiono. Dopo 5 anni persi, idee e soluzioni per la rinascita”. I candidati al Consiglio regionale Mariagrazia Santoro (Pd) e Gianluca Casali (Patto per l’autonomia) dialogano con l’urbanista Maurizio Ionico e con la segretaria del locale circolo Pd Mara Gigante. Verrà affrontato il problema dell’impoverimento del tessuto economico locale, che tocca molti paesi di pianura del Friuli Venezia che vedono perdere progressivamente sia popolazione, con la riduzione delle nascite e l’assottigliarsi delle classi d’età più giovani e l’incremento degli ultra sessantacinquenni, sia imprese, in particolare artigianali e commerciali”.