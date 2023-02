Regionali e Comunali, le regole per presentare le liste. Entro le 12 di oggi per le regionali, entro le 12 di martedì per le comunali

Domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale, oltre che per 24 comuni compreso il capoluogo friulano. Come è noto i partiti e i gruppi politici, ad esclusione dei casi di esonero previsti dalla legge (presenza nel consiglio regionale uscente) devono raccogliere le firme per poter presentare liste e candidature. Per le elezioni regionali le candidature sono state depositate a Udine, presso la sede della Regione, entro le 12 di oggi 26 febbraio. Per le elezioni comunali le candidature devono essere depositate, presso le segreterie dei comuni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domani, lunedì 27 febbraio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 28 febbraio. Per quanto riguarda le comunali di Udine conviene attendere martedì prima di dare per scontate tutte le liste annunciate perchè il passato ci insegna che errori e omissioni sono sempre possibili. Per le regionali i giochi sono già fatti e a meno di clamorose sorprese nel corso delle verifiche saranno tredici i simboli e quattro i candidati presidente che comporranno il solito lenzuolino della scheda elettorale 2 e 3 Aprile a condizione che l’ufficio elettorale della Regione ammetta tutte le liste: entro la settimana si saprà se saranno ammesse o meno con possibilità di ricordo al TAR. Ovviamente se per i partiti già presenti in consiglio regionale nella scorsa legislatura tutto è più facile, più complicata e la presentazione e successiva verifica per quelle liste, quattro in tutto, che hanno dovuto raccogliere le firme, perché non presenti alle passate elezioni. Si tratta della Civica di Fedriga, di Italia Viva-Azione-+Europa, Alleanza Verdi Sinistra e Insieme Liberi che fra l’altro ha consegnato i plichi a ridosso della scadenza poco prima delle ore 12. Tutti gli altri, invece, erano esenti dalla raccolta delle firme: Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Unione Slovena, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Patto per l’Autonomia, Autonomia Responsabile, Lega e Open Sinistra FVG. I candidati alla presidenza sono l’uscente Massimiliano Fedriga per il centrodestra, Massimo Moretuzzo per il centrosinistra, Alessandro Maran per il Terzo Polo e Giorgia Tripoli per Insieme Liberi. Se tutto dovesse andare bene (cioè in assenza di ricorsi) nella seconda parte della settimana avverrà il sorteggio che stabilirà l’ordine degli aspiranti presidenti e delle liste sulla scheda. Sorteggio che avverrà per ciascuna delle circoscrizioni: Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo.