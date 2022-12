Regionali: incontro Pd Fvg e +Europa, decise iniziative comuni

“Abbiamo trovato punti di interesse comuni e deciso di costruire assieme una serie di iniziative territoriali sui temi dei diritti civili, del progetto di Stati uniti d’Europa, della competenza nella Pubblica amministrazione”. Lo hanno dichiarato congiuntamente il segretario del Pd Fvg Renzo Liva e Stefano Santarossa in rappresentanza di +Europa, al termine di un incontro che si è tenuto ieri sera a Pordenone.

“Proseguiamo la ricognizione con le forze politiche che sono all’opposizione della destra in questa regione – ha precisato Liva – animati da pragmatismo e da chiari principi di riferimento. Con +Europa abbiamo condiviso un percorso alle scorse politiche e adesso entriamo nella fase in cui guardiamo i contenuti più vicini a noi. Dalla nostra regione sono partite battaglie di libertà e diritti che riguardano ad esempio la vita concreta delle persone e il ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia”.