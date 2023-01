Regionali: Liva, assemblea Pd dà ok a Moretuzzo candidato

“Si parte, abbiamo una coalizione e un candidato, possiamo lavorare alacremente su un programma e su quel programma il Pd vorrà dire con forza la sua opinione. Il dibattito oggi lo ha chiarito. Come è stato chiarito che il percorso fatto può continuare e che abbiamo creato le condizioni perché il Pd possa essere pienamente in partita. Ho ringraziato tutti per un’assunzione di responsabilità importante e una grande qualità del dibattito”. Lo ha detto ieri sera a Palmanova il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, dopo che l’assemblea del partito ha approvato la sua relazione, contenente la proposta di coalizione per le elezioni regionali, la candidatura a presidente della Regione di Massimo Moretuzzo, l’apparentamento del Pd con la Slovenska Skupnost/Unione slovena alle elezioni regionali, i punti programmatici qualificanti da portare al tavolo di coalizione.

“Non ho mai avuto dubbi che il PD fosse un partito plurale – ha spiegato il segretario dem – con tante ricchezze, con potenziali candidati, con idee e proiezioni diverse, dialoghi e interlocuzioni articolate con la società. Noi abbiamo lavorato per costruire una coalizione, in cui siamo centrali, perché ci consente di portare questa nostra ricchezza al cuore del confronto elettorale. E ovviamente – ha aggiunto Liva – per essere ancora più competitivi con Fedriga e la destra”.