Regionali: Pd, Conti, a Trieste lista candidati competitiva e al femminile

“Una lista competitiva, con prevalenza di donne e fatta di persone competenti e radicate sul territorio, che si sono messe a disposizione per una sfida difficile ma per la quale abbiamo le carte in regola. In questa lista non ci sono riempitivi, anzi ogni persona che ha accettato di candidarsi rappresenta un mondo, un tema importante per il nostro territorio. Ambiente, sanità, scuola volontariato e, come è stato sottolineato trasversalmente, il lavoro”. Lo ha detto oggi a Trieste la segretaria del Pd provinciale Caterina Conti, presentando in conferenza stampa la lista dei candidati della circoscrizione elettorale che comprende il territorio del capoluogo giuliano. I candidati sono Roberto Cosolini, Isabella D’Eliso, Sergio Persoglia, Laura Famulari Francesco Russo, Sabrina Morena, Rosanna Pucci, Valentina Repini, Cinzia Scheriani.

“Con i consiglieri uscenti che – ha spiegato la segretaria dem – portano un bagaglio di esperienza e consenso, ci sono consiglieri comunali attivi in città, persone che provengono da percorsi vicini al Pd e che arricchiscono la nostra lista con il loro peso politico e la loro riconoscibilità”.

“La prevalenza di donne non è un caso ma – ha precisato Conti – l’abbiamo voluta fortemente perché la mancanza della doppia preferenza di genere rende la nostra regione fanalino di coda in Italia. E allora abbiamo voluto sottolineare che le donne possono e sono capaci di fare politica come gli uomini: le donne qui presenti sono autorevoli e coprono molta parte dei temi fondamentali per il centrosinistra e il Pd”.