Regione Fvg: Approvato in Commissione Trasporti il Piano della Mobilità Ciclabile. Bocciate dalla giunta alcune proposte dei Comuni

"Oggi è stato approvato in Commissione Trasporti il Piano della Mobilità Ciclabile. Purtroppo l'Assessore non ha voluto concedere tempo sufficiente ai commissari per analizzare tutte le proposte dei Comuni che erano state bocciate dalla Giunta. Ciò è piuttosto grave perché già il Piano è stato portato in approvazione con enorme ritardo, non era quindi giustificato troncare sul nascere qualsiasi richiesta di modifica da parte dei Comuni." Così si è espresso Furio Honsell. "Come Open Sinistra FVG ci impegneremo adesso perché vengano messe a disposizione in variazione di bilancio risorse, in modo omogeneo, per riqualificare i percorsi oggi approvati. Non basta definire i tracciati bisogna creare punti di assistenza e di ricarica e di accoglienza lungo questi percorsi se di vuole che il FVG valorizzi questa forma di turismo." "Gli Enti Locali - conclude l'esponente di Open Sinistra FVG - non devono essere lasciati soli. La mobilità e il turismo ciclabile stanno infatti vivendo un vero e proprio boom. Se non ci attrezziamo rischiamo di rimanere tagliati fuori."