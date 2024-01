Remanzacco, domani incontro Distretto commercio con commercianti, esercenti e artigiani

Prosegue il “tour” di presentazione tra i 12 comuni del Distretto del commercio del Friuli orientale. Commercianti, esercenti e piccoli artigiani di Remanzacco sono invitati in Municipio, sala consiliare, all’incontro di martedì 23 gennaio, ore 20. A capo del progetto – che prevede azioni di marketing, infrastrutturazione urbana, soluzioni tecnologiche innovative – vi sono i 12 comuni estesi tra le strade statale 54 e regionale 56 Pavia di Udine (capofila), Manzano, Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone, Trivignano udinese, Chiopris-Viscone, Buttrio, Pradamano, Remanzacco, Moimacco, Prepotto, Premariacco.

Ad introdurre il progetto saranno il sindaco Daniela Briz e l’assessore alle attività produttive Leopoldo Bonetti. Ad entrare nel merito Edi Sommariva, il professionista incaricato di redigere il documento che darà avvio concreto al progetto della Terziaria Cat di Udine, società di Confcommercio. Seguiranno proposte del pubblico e un confronto con le associazioni di categoria, partner del progetto, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, in collaborazione con la Cciaa di Udine Pordenone e la Banca 360.

Tutti gli incontri in programma sul territorio sono finalizzati a condividere con i diretti interessati le linee progettuali e a raccogliere suggerimenti per giungere al progetto definitivo, la cui governance rimane in capo ai sindaci. Sono infatti i comuni a comporre l’assemblea del distretto, assieme agli altri partner, coadiuvati da un gruppo di lavoro tecnico. Obiettivo: consolidare e rafforzare lo sviluppo economico del territorio tramite le sue imprese del commercio, del turismo e dell’artigianato di servizio.