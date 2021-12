Resia: Euroolls apre il sito produttivo. Consegnate dal Comune le chiavi del capannone industriale

A Resia piccolo ma intraprendente paese della montagna friulana sta per vivere un momento significativo: l’apertura di una sede di Eurolls, azienda che conta già quasi 150 dipendenti impiegati nella produzione di rulli in acciaio e carburo di tungsteno con diversi brevetti industriali propri. A Resia impiegherà inizialmente tre persone, con l’obiettivo di salire rapidamente a 15 impieghi, prevalentemente femminili. Un impegno che, il presidente della società, Renato Railz, aveva preso alcuni mesi fa con la comunità e il sindaco, Anna Micelli, e che ora si concretizza. In questi giorni, infatti, sono state consegnate le chiavi del capannone industriale messo a disposizione dal Comune di Resia e in queste ore gli spazi si stanno allestendo con i macchinari necessari. Nei primi mesi del 2022, il sito sarà produttivo. «Abbiamo dato corso a quanto progettato e siamo decisamente soddisfatti di come si è svolto l’iter che ci ha portato a questo importante traguardo – afferma Railz, presidente di Eurolls -. Siamo convinti che la montagna possa essere un luogo dove si fa impresa di qualità e crediamo fermamente nell’occupazione femminile. Con questi due capisaldi cominciamo la nostra operatività a Resia». L’apertura di un sito produttivo di un’azienda così affermata a solida come Eurolls rappresenta un motivo di soddisfazione e speranza anche per la sindaca Micelli. «Soprattutto – afferma -, siamo orgogliosi di poter dire che ciò che era stato promesso si sta concretizzando. Continuiamo a dire che vivere in montagna si può, ma il nostro impegno è dimostrarlo giorno dopo giorno. L’apertura di questo sito produttivo, con opportunità di impiego per le donne, è un tassello di questa dimostrazione». Eurolls ha la sede principale ad Attimis e una sede distaccata a Villa Santina. Fattura 60 milioni di euro l’anno, ed esporta in tutto il mondo.