Residenza per anziani autosufficienti “Ai Faggi”: il documento chiarificatore

Gentile Direttore.

Nel MV di oggi le 5 signore ancora rimaste nella struttura “Ai Faggi” si chiedono che “cosa abbia prodotto l’inesorabile e inarrestabile abbandono dell’immobile” e il progressivo peggioramento del relativo servizio. Per contro, i nostri politici, di maggioranza e di opposizione, si stanno prodigando da mesi sul tema con interrogazioni, uscite sui giornali, mozioni di sentimenti. Sono talmente compresi nell’opera che parrebbe davvero interessare loro il futuro di questo servizio; ebbene, a mio avviso non è così. Non è così perché già qualche tempo fa è uscito all’Albo Pretorio del Comune un interessante documento, pubblico, un permesso di costruire (6/2023 PDC) richiesto in data 24 gennaio 2023 (amministrazione Fontanini) e rilasciato il 18 agosto 2023 (amministrazione De Toni) da parte della Ditta Sereni Orizzonti 1 SPA relativo all’esecuzione dei lavori di adeguamento della struttura alberghiera esistente, ex Hotel Villa Premiere, al fine di ricavare una struttura assistenziale per anziani autosufficienti, di natura privata, sita in via Barcis n. 2 (laterale via Cividale) a Udine.

Ora sarà interessante valutare, da parte degli organi competenti, se il progressivo deterioramento della struttura sia conforme, da parte di tutti i soggetti che se ne sono occupati in questi anni, al principio del buon padre di famiglia e ai principi cardine di ogni pubblica amministrazione: economicità, efficacia, efficienza. O, se al contrario, il deterioramento sia stato previsto con largo anticipo e poi posto in opera, al fine di privatizzare il servizio. Resta, a quanto appare, che la sinistra stia facendo la stessa cosa che che fa la destra. E il probabile futuro del servizio? Privatizzazione, ovvero delocalizzare a favore dei privati.

Resta solo la propaganda per le prossime scadenze elettorali.

Claudia Gallanda

già Consigliere comunale di Udine 2013-18

Presidente Comitato “Tuteliamo-Ci”

