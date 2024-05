Reso pubblico il video dell’incontro: “Mafie a Nord-est: l’analisi e le possibili azioni”

E’ liberamente visibile da oggi il corposo video relativo all’incontro dal titolo: “Mafie a Nord-est: l’analisi e le possibili azioni” organizzato dall’Osservatorio Civico contro le illegalità del FVG. L’evento da cui è scaturito il video si era svolto nella giornata di sabato 13 aprile 2024 presso il caffè “Da Caucig” a Udine. Dopo i saluti e l’introduzione da parte di Marino Visintini quale referente dell’Osservatorio è seguito l’ intervento/dialogo del dott. Giancarlo Buonocore – Magistrato di Cassazione in quiescenza, già Avvocato generale di Corte d’Appello in Venezia.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come e dopo la Regione Lazio, dopo l’Emilia, la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino, il Veneto…..infiltrazioni di organizzazioni malavitose sono in corso da alcuni decenni anche in Friuli vg. Un problema ignorato o sottovalutato e spesso nascosto. Serve invece una maggiore attenzione culturale al problema dell’infiltrazione mafiosa negli ambienti socio-economici della società civile e dei suoi organi rappresentativi.

Come accennato relatore d’eccezione e protagonista del video è stato il dott. Giancarlo Buonocore. Questio in brevve il profilo dell’ex magistrato: Giancarlo Buonocore è nato a Napoli il 13 agosto 1953, si è laureato in Giurisprudenza nel 1975 (voto 110) con tesi su “Il delitto di violazione della pubblica custodia di cose”, il suo primo incarico è stato quello di uditore giudiziario nella sua città: il 19 settembre 1979 si è trasferito a Udine diventando sostituto procuratore, carica che ha ricoperto per 21 anni. Nel novembre 2000 è diventato procuratore aggiunto e poi reggente, sempre presso la Procura della Repubblica di Udine. Il 10 novembre 2008 ha cominciato una nuova avventura come procuratore a Tolmezzo. Il 9 agosto 2013 c’è stato il trasferimento alla Procura generale di Venezia come sostituto procuratore. Nell’agosto 2023, al compimento dei 70 anni, è arrivata la quiescenza.

https://youtu.be/cbAYFj84H9g