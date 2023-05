Rete oncologica, Liguori: va data piena attuazione con la massima celerità

E’ stato uno dei punti più discussi nella precedente legislatura, spinta da numerosi atti presentati dalla consigliera civica Simona Liguori: la rete oncologica regionale è ancora lontana dalla sua piena attuazione. Ecco perché Liguori, recentemente rieletta, ha scelto di dedicare il suo primo atto proprio alla necessità di dare attuazione a questo importante progetto per la sanità regionale. “ E’ necessario – ha spiegato Liguori – impegnare la Regione a investire sulla Rete oncologica regionale per permettere la sostenibilità delle strategie di continuità operative. Che ve ne sia la urgente necessità è testimoniato anche da ciò che sta succedendo in relazione alla situazione del Cro di Aviano. E’ indispensabile dare attuazione agli obiettivi del piano di rete oncologica definendo i processi adeguati a garantire l’integrazione tra assistenza ospedaliera, i servizi territoriali, i Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per le attività di screening, prevenzione primaria, diagnosi, cure primarie, assistenza domiciliare, follow up e cure palliative e va realizzato un sistema informativo di rete funzionale alla presa in carico integrata dell’assistito. Ritengo vada mantenuta alta l’attenzione su quello che è un obiettivo che non può essere ancora ulteriormente rimandato”.