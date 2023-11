Riconoscimento Speciale a Itaca dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine

“Un impegno costante, da oltre trent’anni, con l’obiettivo di stimolare e sostenere l’integrazione sociale e culturale”, con questa motivazione la giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha inteso riconoscere il lavoro e la dedizione della Cooperativa sociale Itaca a favore del territorio. Nel corso della cerimonia di Premiazione dell’economia e dello sviluppo 2023, tenutasi venerdì scorso al Teatro Verdi di Pordenone, il presidente di Paolo Castagna ha ricevuto a nome di Itaca il “Riconoscimento Speciale” da Giovanni Da Pozzo e Michelangelo Agrusti, rispettivamente presidente e vicepresidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente di Itaca, Paolo Castagna. “Siamo estremamente orgogliosi del riconoscimento speciale conferitoci dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, perché è il riconoscimento all’impegno costante della nostra cooperativa, che nel territorio friulano conta oggi quasi 1.900 lavoratori, oltre l’80 percento dei quali sono donne. Grazie e attraverso tutte e tutti loro, ogni giorno da oltre 30 anni siamo al fianco delle persone, con le loro fragilità e vulnerabilità. La nostra mission è proprio questa, e cerchiamo di fare in modo che integrazione e inclusione non rimangono parole vuote e non siano abusate, come accade troppo spesso, ma diventino un agito concreto, tenace e competente. Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento e apprezzamento a chi, come la Camera di Commercio di Udine-Pordenone, ha saputo cogliere con questo riconoscimento queste nostre caratteristiche. Ma, soprattutto, il nostro ringraziamento di cuore va a tutte le persone che dal 1992 ad oggi hanno lavorato al nostro fianco e continuano a lavorare e collaborare con noi, colleghe e colleghi che con il loro impegno passato e presente hanno fatto di Itaca la splendida realtà che è oggi”.

Orgoglio e soddisfazione sono stati espressi anche da Michela Vogrig, presidente di Legacoop Fvg e rappresentante del mondo cooperativo nella giunta camerale di Pordenone-Udine: “È stato un evento importante, partecipato e coinvolgente, un’occasione straordinaria per ricordarci quanta vitalità e ricchezza culturale, imprenditoriale e sociale ci caratterizza. All’emozione della targa dell’eccellenza consegnata a Paola Del Din, che ci ha ricordato come la democrazia sia una conquista che non possiamo dare per scontata, si è aggiunto il profondo orgoglio per il riconoscimento speciale attribuito a Itaca – ha sottolineato la presidente -, una cooperativa che ha saputo interpretare con una marcia in più il suo progetto imprenditoriale e sociale, dando valore prima di tutto alle socie ed ai soci e continuando a generare valore economico e sociale nel territorio. Questo premio – aggiunge la presidente – porta con sé un’emozione in più, in quanto è proprio dalla cooperativa Itaca che è iniziato il mio percorso nella cooperazione: un’esperienza durata oltre 10 anni nella quale ho imparato tanto, che mi ha fatto conoscere ed appassionare a quel movimento cooperativo che oggi ho l’onore di rappresentare”.