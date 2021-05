Ricordare la strage di Capaci, Domenica a Udine manifestazione

L'Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G, ha reso noto che domenica 23 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle 18.30 a Udine in Piazza San Giacomo a Udine si svolgerà una manifestazione per ricordare la strage di Capaci nel 29° anniversario.

Ricordiamo la strage di Capaci, ricordiamo Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro,e Rocco Dicillo.

29° anniversario: è importante mantenere vivo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzando momenti di testimonianza, incontro e confronto. La memoria delle stragi di Capaci e via D’Amelio, e molte altre, sono profondamente incise nella storia Repubblicana e fanno parte del nostro incancellabile patrimonio civico. Stragi che hanno segnato la morte di valorosi servitori dello Stato, ma anche l'avvio di una riscossa morale e un risveglio delle coscienze con l'apertura di un nuovo orizzonte di impegno, grazie alla risposta dello Stato accompagnata dallo stimolo di associazioni, di giovani e di appassionati educatori. La scelta di celebrare l'anniversario delle stragi mafiose rappresenta uno straordinario presidio di legalita’ e di cittadinanza responsabile in una regione ritenuta ancora immune da infiltrazioni. Crediamo infatti sia decisivo unire il ricordo delle vittime innocenti di mafia con l'impegno educativo e di testimonianza nel contrasto alla criminalità organizzata, che non può essere delegata solo all’azione robusta, efficace e generosa delle Forze di Polizia., ma deve riguardare tutti i cittadini. In conformità alle prescrizioni dei vari DPCM, l'iniziativa si svolgerà in forma statica, saranno rispettati i distanziamenti minimi di un metro tra i partecipanti con obbligo della mascherina.