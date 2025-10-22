ricorrenza dell’ottantesimo anniversario di fondazione della Libertas, evento venerdì a Pasian di Prato (Ud)

Nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario di fondazione della Libertas, il Centro Regionale Libertas organizza, in collaborazione con la Libertas Pasian di Prato, un evento per premiare coloro che si sono impegnati a sostenere e promuovere i valori dello sport e che hanno contribuito alla crescita dell’ente in Fvg.

La cerimonia si terrà venerdì 24 ottobre, alle 18.30, nell’Auditorium del Municipio di Pasian di Prato.