Rider, Honsell: nuove schiavitù nelle nostre città, la politica non resti ferma

“Il tema delle inaccettabili condizioni di lavoro dei rider, detti anche ciclofattorini, che sfrecciano un po’ ovunque nelle nostre città, è finalmente scoppiato. Questi lavoratori, ma anche i braccianti in agricoltura e tanti operai nell’industria, soprattutto immigrati, sono

soggetti a condizioni di lavoro che sono nuove forme di schiavitù e di caporalato. Come Open Sinistra FVG abbiamo più volte richiamato l’urgenza di non tollerare più queste forme di precariato estremo e di sfruttamento. Non dobbiamo però lasciare sempre che sia la magistratura ad affrontare questi problemi. La politica deve essere presente attraverso un’attività di prevenzione, che può discendere solamente dalla comprensione delle problematiche lavorative grazie ad un Osservatorio come quello da noi fatto approvare dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia lo scorso luglio.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.