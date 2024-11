Riflessere, Festival della Legalità. Divertimento responsabile: un dialogo aperto tra esperienza e psicologia

Il 16 novembre, alle ore 20.45 presso il Centro Aggregazione Giovanile di Brugnera, si terrà un incontro di grande rilevanza sociale intitolato “Vivi la Notte, tutto dipende da Te!”. L’evento, promosso all’interno di Riflessere, Festival della Legalità e organizzato dall’Associazione Tarakos, sarà un’occasione unica per affrontare un tema delicato ma cruciale: il divertimento responsabile.

I protagonisti principali saranno Stefano Carbone, psicologo di spicco, e Federico Lessio, ideatore e promotore del progetto. Entrambi offriranno prospettive complementari su una questione che tocca i giovani da vicino, quella dell’influenza dell’ambiente della notte e delle dinamiche sociali a essa connesse.

“Vivi la Notte, tutto dipende da Te!” è un progetto nato quasi nove anni fa grazie alla visione di Federico Lessio. Con la sua lunga esperienza come dj, maturata tra locali della regione e importanti esperienze in Italia e all’estero, Lessio ha voluto creare un’iniziativa che affrontasse la questione in modo diretto, mettendoci la propria esperienza personale e trasmettendo un messaggio che fosse sentito e reale. Lessio si concentrerà sulla capacità di adattare la comunicazione ai ragazzi, parlando la loro lingua attraverso l’ascolto attivo, l’empatia e la tecnica del “bestie talk”, un approccio che cerca di rompere gli schemi rigidi del linguaggio formale.

Il dialogo si arricchirà ulteriormente grazie all’intervento di Stefano Carbone, che porterà una riflessione sulle dinamiche psicologiche e sociali che influenzano i comportamenti dei giovani. Carbone analizzerà i meccanismi di conformismo e l’influenza del gruppo, sottolineando come la società contemporanea, segnata dall’intermediazione digitale e dai social network, condizioni le scelte e le azioni dei ragazzi. La sua esperienza offrirà un contributo fondamentale per comprendere come il bisogno di accettazione e appartenenza possa portare i giovani ad assumere atteggiamenti rischiosi.

I relatori svilupperanno il tema attraverso una lente critica basata su principi consolidati, come l’estetica della fonte della Scuola di Yale, che analizza come la

credibilità della comunicazione dipenda non solo dal contenuto, ma anche dal modo in cui il messaggio viene trasmesso. Allo stesso modo, Lessio e Carbone discuteranno

l’importanza delle tecniche di ascolto attivo, evidenziando come l’empatia e l’exotopia possano aprire un canale di comunicazione autentico e costruttivo con i ragazzi.

L’incontro rappresenterà quindi un’opportunità per riflettere su come il linguaggio e il tono possano modificare il modo in cui i giovani recepiscono messaggi importanti, e su come sia possibile creare un ambiente sicuro e responsabile attraverso la comprensione profonda delle loro dinamiche sociali e psicologiche.

Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare a questo evento, che mira a gettare luce su un aspetto fondamentale della vita giovanile. Il coinvolgimento diretto dei relatori e l’approccio basato sull’ascolto reciproco offriranno una visione nuova e concreta sul tema del divertimento responsabile.