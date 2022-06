‘Rimettere al centro il lavoro, fare della giustizia sociale il parametro delle scelte politiche’ incontro mercoledì al Birrastore di Udine

Bisogna rimettere al centro il lavoro, fare della giustizia sociale il parametro delle scelte politiche e di investimento, utilizzare le risorse europee e nazionali per affrontare la transizione digitale e ambientale senza lasciare indietro nessuno, garantendo il diritto alla salute, alla conoscenza, all’invecchiamento attivo. Questi i temi dell'incontro che si svolgerà presso Birrastore di Udine (viale Vat 64) mercoledì prossimo alle 19.00. Cambiare il presente, guardando al futuro oggi vuol dire aiutare chi ha redditi più bassi e chi è più in difficoltà lavoratori, pensionati, precari, Partite IVA, disoccupati, si legge nella presentazione dell'iniziativa. La perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, per la crescita dell’inflazione necessita di una risposta immediata. Il bonus di 200 euro una tantum previsto dal Governo è una prima risposta alle richieste sindacali, ma bisogna fare di più aumentando il netto della busta paga e delle pensioni. Abbiamo alcune proposte che vanno in questa direzione: Rafforzare il bonus energia allargando la platea;

Aumentare la decontribuzione sui salari e per i pensionati il valore e la platea dei beneficiari della c.d. quattordicesima; Indicizzare le detrazioni per lavoro dipendente e pensionati; Riaffermare il sistema di welfare pubblico: sanità, sociale, istruzione, pensioni.

Discutere del salario minimo. L'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto ‘La Birreria Sociale’ ed è organizzata dal Comitato Stop TTIP Udine. Titolo dell'incontro: ‘RIMETTERE AL CENTRO IL LAVORO, FARE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE IL PARAMETRO DELLE SCELTE POLITICHE’. Partecipano in presenza Emiliano Giareghi Segretario Provinciale CGIL Udine, Emilia Accomando Comitato Stop TTIP Udine, Ivan Volpi PuntoCriticoBlog, Gabriele Zanella Operaio e Delegato Sindacale Flai Veneto (in collegamento web) così come in collegamento web Nunzia Catalfo Senatrice della Repubblica ex Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. Introduce e coordina Luca Fantoni della Birreria Sociale. Sarà possibile partecipare all’incontro sia in presenza che in collegamento web, cod. meet.google.com/zpq-cjoa-rga per il quale è preferibile prenotarsi e comunicare l’eventuale volontà di intervenire. Contatti: Luca Fantoni 371 1641942 - luca.fantoni@birra-store.com