Riprendono le lezioni-conferenza alla Libreria Friuli con gli insegnanti dell’Università delle LiberEtà

Con alla scoperta dell’ombra, Federico Battistutta prosegue il calendario delle Lezioni/Conferenze tenute dagli insegnanti dell’Università delle LiberEtà in “trasferta” alla Libreria Friuli (via dei Rizzani 1/3): appuntamento martedì 28 marzo alle 18, ingresso gratuito.

Storica collaborazione tra l’ente e la libreria udinese, propone ogni anno degli “assaggi” di alcuni dei migliori corsi dell’Università delle LiberEtà: i docenti tengono le loro lezioni non nelle consuete aule ma tra i libri della Friuli, non perdendo occasione per ottimi consigli di lettura sul tema proposto.

FEDERICO BATTISTUTTA insegnate di matematica in pensione è ora docente dell’Università delle LiberEtà, va’ costruendo un metodo di insegnamento/apprendimento per adulti attraverso la partecipazione, il coinvolgimento e il reciproco scambio di input. I corsi proposti di anno in anno, già per loro natura interdisciplinari, provano a intersecare diversi sguardi (scientifici, letterari, artistici) nella convinzione che le varie culture possano illuminarsi a vicenda.

In quest’ottica ci parlerà dell’ombra: fenomeno tanto comune quanto misterioso, messaggera delle tenebre, l’ombra da sempre affascina la mente dell’uomo. Si può con vivere convivere creativamente con questa inseparabile compagna, da sempre trattata con ingiusto sospetto?

Dove? Libreria Friuli, via dei Rizzani 1/3. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.