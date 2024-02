Risposta insufficiente dall’assessore Riccardi relativamente all’interrogazione sul tema dei Consultori in ASFO

“Nella scorsa seduta del Consiglio regionale dedicata al question time ho posto un’interrogazione a risposta immediata all’Assessore Riccardi per conoscere come intendesse garantire, anche a seguito dell’accorpamento dei distretti nel Friuli Occidentale, i servizi di prossimità consultoriali, di prevenzione e di assistenza primaria e ambulatoriale alle donne in tutte le fasi della vita, anche in menopausa. La risposta laconica dell’Assessore è consistita nel mero elenco degli orari di apertura dei consultori familiari. È emerso chiaramente che il servizio è molto a singhiozzo, ma non verrà ulteriormente ridotto. Nulla, proprio nulla, è stato invece detto sulle altre tematiche di assistenza e prevenzione da noi sollevate. Appare chiaro che alla gestione di ASFO non importino tali temi e che il “principio di prossimità” che l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda nell’erogazione di tali servizi non è seguito. Continueremo come Open Sinistra FVG a metterci dalla parte dei cittadini nel richiedere il pieno funzionamento di questi servizi pubblici, che sono i pilastri per il mantenimento della salute per le

donne.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.