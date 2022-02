Ritorna il Darwin Day con imperdibili iniziative, adatte a tutti

Il Museo Friulano di Storia Naturale e il Museo Archeologico e Lapidario di Udine hanno organizzato per il Darwin day alcune iniziative per onorare Charles Darwin con iniziative che uniscano rigore scientifico e leggerezza. Si inizia con le Pillole di meteorologia tre appuntamenti on line . Tre brevi appuntamenti, il 17, 22 e 24 febbraio dalle ore 17.00 alle 18.00, durante i quali si parlerà di meteorologia e clima e saranno presentati (uno al giorno) tre simpatici e coinvolgenti video sulla strumentazione che si usa per studiare il meteo, che insegneranno anche a costruire un barometro, un anemometro e un termometro con materiali che abbiamo tutti in casa.

Si può partecipare al seguente link

Non serve scaricare programmi o app, partecipate entrando da browser. Non cliccate su "avvia riunione" ma sotto dove vi dice "partecipa da browser".

Successivamente al primo incontro, il 21 febbraio, alle ore 18.00, al Palamostre iniziativa in presenza. In collaborazione con Legambiente del Friuli Venezia Giulia si terrà una conferenza spettacolo A QUALCUNO PIACE CALDO, testi di Stefano Cesarini, titolare del corso di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici al Politecnico di Milano, e Francesca Cella, e musiche eseguite da Erminio Cella.

Musica Jazz, cambiamento climatico, un film mitico, scienza e intrattenimento.