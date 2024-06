“Ruspe e letti d’asfalto?”. La tutela della dignità delle persone migranti, iniziativa per la Giornata Mondiale dei Rifugiati

In occasione della Giornata Mondiale dei Rifugiati, proclamata dall’ONU il 20 giugno, le associazioni e realtà che si occupano dei migranti e dei rifugiati organizzano una conferenza stampa e un presidio nella piazza della Libertà sabato 22 giugno dalle ore 18.00 fino alle 21.00. L’evento avviene nei giorni in cui è annunciato lo sgombero del Silos, con prospettive assai incerte sia per coloro che vi hanno trovato riparo (persone che non hanno ricevuto accoglienza dalle istituzioni pur avendone diritto) sia soprattutto per coloro che nel prossimo futuro giungeranno a Trieste dalla rotta balcanica avendo intenzione di continuare il proprio viaggio, le quali non troveranno strutture di bassa soglia ad accoglierli come da noi auspicato. L’evento ha la finalità di sensibilizzare popolazione e istituzioni sulle gravi violazioni del diritto d’asilo in atto in Europa e – in particolare – lungo i suoi confini, compresa la città di Trieste, snodo della rotta balcanica. I momenti di riflessione saranno intervallati da musiche e da momenti di convivialità, con la cittadinanza che è invitata a partecipare portando la sua solidarietà ai migranti ma anche per ribadire con forza le richieste di interventi istituzionali da tempo avanzate da tutte le realtà democratiche cittadine ma rimaste finora senza risposta.

Promuovono l’evento:

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)

IRC (International Rescue Comitee)

Diaconia Valdese

Gruppo Camminare Insieme

Linea d’Ombra odv

Mediterranea Saving Humans

Fornelli Resistenti

NNK (No Name Kitchen)

Partito Democratico

Adesso Trieste

Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin

Circolo Tina Modotti

Coordinamento per la Difesa della Salute

RESCUE

Rete DASI (Diritti, Accoglienza e Cooperazione Internazionale) del FVG

Centro di accoglienza Ernesto Balducci

Donne in Nero – Udine

Beati i Costuttori di Pace

Refugees Welcome Italia – Trieste

Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute

Comunità MASCI di Trieste