Sabato 1 giugno inaugurazione della mostra “Le vite degli italiani. Partito nazionale fascista e controllo sociale in Friuli”

Sabato 1 giugno 2024 ore 17 presso le sale espositive Palazzo Morpurgo (piano terra) via Savorgnana 12, Udine Presentazione della mostra “LE VITE DEGLI ITALIANI PARTITO NAZIONALE FASCISTA E CONTROLLO SOCIALE IN FRIULI” curatori Martina Contessi, Paolo Ferrari, Alessandro Massignani e Marco Palla. Porta il saluto del Comune di Udine Federico Pirone, assessore all’istruzione università e cultura. Introduce Giovanni Ortis, presidente dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazion. Presenta Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri/Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. La mostra ripercorre l’attività svolta dal Partito nazionale fascista (Pnf) in Friuli. L’intento è quello di restituire in modo puntuale e circostanziato lo sguardo e le modalità di intervento sul territorio del Partito. Le singole azioni poste in essere miravano ad esercitare un controllo minuzioso sulle vite delle persone e sulle condizioni di lavoro dei singoli, ma in realtà anche sulla loro quotidianità e sul loro privato. Oltre ad identificare gli avversari, controllare ogni forma di dissenso ed escludere dalla vita sociale coloro che si ribellavano alle direttive, il Pnf esercitava sulla popolazione una forte pressione con l’obiettivo di omologare comportamenti e valori, attraverso una politica di capillari iniziative sia nei centri maggiori che nelle località più piccole e isolate. Frutto di una ricerca condotta principalmente all’Archivio di Stato di Udine, la mostra fa riferimento a documenti per la maggior parte nello stesso conservati risalenti in generale agli anni Trenta. La mostra è visitabile fino a domenica 16 giugno 2024 Orari: venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18