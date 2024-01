Sabato 3 Febbraio convegno regionale al CEntro Balducci: “La sfida dell’accoglienza diffusa. Una strada anche per il Friuli Venezia Giulia”

La Rete DASI (Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale) del Friuli Venezia Giulia e il Centro di Accoglienza e di Promozione culturale “Ernesto Balducci” di Zugliano, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del FVG, hanno organizzato un Convegno regionale dal titolo “La sfida dell’accoglienza diffusa. Una strada anche per il Friuli Venezia Giulia”, che si svolgerà sabato 3 febbraio p.v. presso la Sala “Mons. Luigi Petris” del Centro Balducci, in via della Chiesa 1, a Zugliano (UD), dalle ore 9.30 alle 14.00. “Per la sua posizione geografica, si legge nella nota di presentazione, il Friuli Venezia Giulia è coinvolto in una delle più rilevanti direttrici delle migrazioni contemporanee, la Rotta balcanica. Giungono nel nostro territorio, ogni anno, alcune migliaia di profughi e richiedenti asilo in fuga da guerre, persecuzioni, cambiamenti climatici, spesso transitanti verso altri Paesi europei, ma in buon numero intenzionati a richiedere la protezione internazionale nelle diverse città della regione. Di fronte a tale fenomeno, è urgente ripensare il modello di accoglienza adottato prevalentemente in Friuli Venezia Giulia, ovvero quello in strutture collettive di grandi dimensioni come i CAS e i CARA, dove centinaia di persone vivono in condizioni di precarietà, con servizi essenziali, senza reali possibilità di integrazione nel tessuto sociale circostante e di credibile costruzione di propri progetti di vita. Il Convegno vuol indicare un’alternativa possibile, quella dell’accoglienza diffusa sul territorio – basata su progetti voluti e determinati non dallo Stato centrale o dalle Prefetture ma dai Comuni, singoli o associati – pochissimo praticata nella nostra regione, che si colloca agli ultimi posti in Italia nell’ambito del Sistema Accoglienza Integrazione (SAI). Un Sistema costruito in più di vent’anni di esperienze positive in ogni angolo del Paese, che ha dimostrato di essere un modello virtuoso perché capace di favorire la convivenza e l’incontro di differenti culture, di avviare le persone migranti alla formazione professionale e all’incontro con l’offerta di lavoro proveniente dai diversi comparti economici del territorio”. Il Convegno, al quale interverranno amministratori e amministratrici locali provenienti anche da altre regioni italiane per illustrare progetti fruttuosi realizzati nell’ambito del Sistema Accoglienza Integrazione, intende promuovere la partecipazione di sindaci, di rappresentanti del mondo economico, sindacale e del Terzo settore, per definire un percorso che permetta anche al Friuli Venezia Giulia di adottare le migliori pratiche consolidate nel Paese.