Sabato a Udine l’evento “Cannabis Caffè”. Verrà presentata la proposta di legge popolare “Io Coltivo”

Sabato prossimo 3 febbraio alle 16:30 al Caffè Caucigh in Via Gemona 36 a Udine si terrà l’evento “Cannabis Caffè”. All’appuntamento aperto al pubblico lanciato da Meglio Legale su tutto il territorio nazionale, si discuterà di cannabis, e delle motivazioni per cui legalizzarla, del suo utilizzo terapeutico, del mondo imprenditoriale che già è attivo nel campo della coltivazione e produzione. Tra gli ospiti, ad animare il dialogo incentrato sulla proposta di legge popolare “IO COLTIVO” (promossa dall’associazione Meglio Legale) ci saranno: la referente dell’Associazione Luca Coscioni di Udine Raffaella Barbieri, il Consigliere Regionale Enrico Bullian e Nicoletta Fazzolari cofondatrice del negozio YOUHEMP Udine. L’obiettivo della proposta di legge in discussione è permettere ai cittadini di esprimersi rispetto a un tema, quello dell’utilizzo terapeutico e ricreativo della cannabis e della sua coltivazione, considerato da media e politica, scomodo. Contrariamente, a favore di una regolamentazione in senso liberale di questa sostanza, si esprime il 48% della popolazione favorevole alla legalizzazione (fonte bidimedia) Il 3 febbraio assieme a +Europa Udine, Radicali Italiani, Possibile FVG, Europa Verde FVG, Giovani Democratici FVG, Cellule associazioni Luca Coscioni Udine e Pordenone, Spazio Udine e Volt FVG, ci incontreremo per esprimere le nostre idee e il nostro dissenso alle idee proibizioniste.