Sabato presentazione del Comitato di difesa dei sottoscrittori della petizione contro l’acciaieria a san Giorgio di Nogaro

L’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G organizza una conferenza stampa / incontro pubblico che si terrà sabato 6 luglio 2024 in Udine dalle ore 10.30 alle 11.30 presso il caffè “Da Caucig” in via Gemona, civico 36 in Udine:

– presentazione del “Comitato di difesa dei sottoscrittori della petizione n.2/2023 del Consiglio regionale della Regione FVG;

– aggiornamento sulla vicenda del ricorso al Tar dalla Danieli contro la Regione FVG in merito al diniego di poter ricevere copia dei moduli della petizione sottoscritta dai cittadini per la vicenda del progetto di un’acciaieria a San Giorgio di Nogaro.

In tale occasione saranno distribuite alcune copie dell’Ordinanza n. 152 /2024 del 29 aprile 2024 inerente al ricorso al Tar promosso dalla Danieli contro la Regione FVG in merito al diniego di poter ricevere copia dei moduli della petizione e ne verrà illustrato il contenuto. Un invito a sostenere questa iniziativa a difesa del diritto di espressione.