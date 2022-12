È da dirla tutta. A scorrere i giornali in queste ultime giornate prenatalizie, cercando accuratamente notizie al netto dei vari posizionamenti, un punto pare emergere.

Sì, perché tra chi rivendica un primato del cosiddetto civismo in forma municipale (candidatura a Udine) e chi da una parte o dall’altra afferma categoricamente, con slalomistiche considerazioni di parte, mai con quelli lì, in fondo in fondo al centro delle varie rivendicazioni pare ci sia solo in campo lo scalpo dell’ancora principale soggetto dell’area di centro sinistra, ovvero l’attuale Pd. E la cosa porta con sé l’evidente impossibilità di sconfiggere la destra-centro, imperante in Friuli e in regione.

Ora, più che “dimmi una cosa di sinistra”, sembra prevalere nel discorso pubblico dei progressisti in prima linea, il noto quesito: “non conosci la Sacher torte? Continuiamo così, facciamoci del male!”

Zihal