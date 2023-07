SAFest 2023: Giornata conclusiva il 15 luglio con il Gran Finale

Intensi e ricchi di scoperte le giornate a SAFest, il festival internazionale di scuole di teatro della Nico Pepe al quale partecipano docenti e allievi provenienti dall’Estonia, dalla Spagna e dalla Georgia. Accanto all’Atelier di Creazione Collettiva con Marco Sgrosso e Claudio de Maglio, si tengono le Master class dei docenti ospiti che, oltre alla presentazione della loro scuola, offrono attraverso una Master Class la possibilità di scambiare tecniche e metodi della scena. La loro esperienza offre una visione attuale del mondo del teatro, che è un formidabile indicatore della nostra società, in una fase particolarmente critica. Il festival è importante per la Civica Accademia poiché offre la possibilità di incontri e scambi internazionali che costituiscono un elemento fondamentale per la crescita del futuro attore. Di grande interesse la presentazione che Levan Khetaguri, direttore dell’Arts Research Institute di Tbilisi ha offerto sulla dinamica realtà del teatro in Georgia, illustrando le numerose iniziative volte a far conoscere Gurdjieff, ispiratore di molti maestri della scena contemporanea. Molto seguiti anche gli appuntamenti con lo spettacolo che nella giornata inaugurale ha offerto una riuscitissima perfomance con Roberto Cocconi e Luca Zampar della compagnia Arearea e la sera la Commedia dell’Arte con gli allievi attori della Nico Pepe che un entusiasta folto pubblico ha applaudito. A seguire le performances degli allievi delle accademie di teatro ospiti, l’estone University of Tartu Viljandi Culture Academy, l’Higher School of Performing Arts of Galicia ESADG (Vigo, Spagna). Sabato 15 luglio giornata conclusiva presso la sede della Pepe in largo Ospedale vecchio con la performance collettiva “Aria di Teatro (alle 18) e a seguire alle 19,30 gli allievi del terzo anno della Pepe impegnati nell’esilarante e mozzafiato restituzione di “Rumori fuori scena”. A seguire la cerimonia di chiusura di Safest. “Il teatro è un avamposto di umanità, luogo in cui ci si coltiva e si cresce, proponendo la creazione di una società più giusta, più armonica e civile: affidare questo impegno ai giovani di varie nazioni è un atto concreto di fiducia e di speranza che l’Accademia Nico Pepe, insieme alle Accademia ospiti” de Maglio “hanno voluto rinnovare anche quest’anno per una settimana di studio e di scambio internazionale, ma anche di festa aperta alla città”. Oltre ai main partners che affiancano la Nico Pepe – il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Cultura – il sostegno di Fondazione Friuli, questa edizione di Safest si avvale delle collaborazioni con Associazione Danza e Balletto di Udine, la compagnia Arearea e Areadanza.