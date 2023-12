Salute – Capozzella M5s: “chiude punto nascita e apre poliambulatorio, Riccardi chiarisca vicenda San Vito”

Apprendiamo dalla stampa che a San Vito al Tagliamento potrebbe aprire da gennaio un poliambulatorio dove la dottoressa Roberta Pinzano che, in veste di primaria del reparto di ostetricia del nosocomio della stessa città ne aveva chiesto la chiusura urgentemente per difficoltà di servizio e carenza di personale che avrebbero messo a rischio la vita della neo mamme e dei nascituri, potrebbe svolgere una attività extramoenia; decisione che l’assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardo ha sottoscritto chiudendo da subito il frequentatissimo punto nascita. Chiediamo pertanto all’assessore Riccardi di riferire al più presto e con estrema chiarezza nelle sedi competenti su questa questione e nel contempo, ricordando ai cittadini di sottoscrivere l’atto di petizione per la riapertura del punto nascita che ha già raggiunto migliaia di firme, di definire una volta per tutte lo scenario sui punti nascita in regione che potrebbe essere a rischio di chiusura. Se veritiere le notizie di queste ore su ciò che sta accadendo a San Vito al Tagliamento conferma ancora una volta come in Friuli Venezia Giulia sia stata imboccata con decisione la strada della privatizzazione della sanità a tutto scapito della fasce più deboli e dei servizi pubblici offerti. Così in una nota il coordinatore provinciale del Movimento 5Stelle Mauro Capozzella.