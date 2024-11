Salute Fvg. Honsell (Open): valutazione Agenas mostra gravi criticità

“La valutazione dell’agenzia Agenas che vede gli ospedali della regione raggiungere la sufficienza, ma con gravi insufficienze in alcuni settori, è la tristissima dimostrazione che i dati che alcuni rappresentanti di Agenas presentarono alcuni mesi fa sul sistema sanitario regionale, profumatamente pagati dall’assessore Riccardi, non erano una fotografia adeguata dello stato della nostra Sanità”. Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. “Riccardi se ne era molto vantato – prosegue il consigliere di Opposizione -. La valutazione di Agenas di oggi, istituzionale e non a pagamento, è la prova delle gravi criticità del nostro sistema ospedaliero provocate da oltre sei anni di guida del Centrodestra. Sono state investite in sanità somme sempre maggiori, ma evidentemente sono state gestite male dai vertici del sistema sanitario regionale. Il personale troppo spesso preferisce andarsene, tanto il clima è diventato difficile, a causa dell’organizzazione ospedaliera programmata dai vertici”.

“Dopo anni che come Open Sinistra Fvg, tra i tanti, segnalavamo carenze di personale e lunghe liste di attesa, finalmente queste sono state segnalate anche da un osservatore terzo. L’assessore Riccardi non potrà più rispondere con le sue solite scuse. C’è bisogno di un profondo cambiamento di strategia. Ce la farà Fedriga a fare tale cambiamento?”, conclude Honsell.