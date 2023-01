Salute: Liva (Pd), Riccardi mette pezza a buco Governo

“Riccardi sbaglia i modi in cui ha annunciato che intende mettere una pezza al buco lasciato dal Governo per l’impiego dei medici in formazione nell’ambito di incarichi provvisori o di sostituzione. Il dato oggettivo e irriducibile è che dovevano muoversi prima della fine dell’anno, come si sono mosse ora le forze di maggioranza al Governo nazionale e soprattutto la Regione. Non c’è scaricabarile che tenga né richiamo di competenze, perché il modo per intervenire esiste e ora lo vediamo, solo che arriva in soccorso d’emergenza. Le rassicurazioni del ministro Ciriani arrivano dopo l’allarme lanciato dalle categorie sanitarie e l’intervento di Riccardi ancora più tardi. Se si risolve, e il Pd al Parlamento è ben vigile, siamo i primi a esserne rassicurati ma per favore non si meni vanto per aver rimediato a un problema sorto tutto dentro alle istituzioni governare dalla destra”. Sono le parole del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva all’annuncio dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi in merito all’emendamento al Milleproroghe elaborato in Commissione salute delle Regioni italiane, sui medici di medicina generale e sul loro utilizzo in formazione negli ambulatori dei medici di base.