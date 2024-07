Salute: Moretti (Pd), sistema in difficoltà, da Riccardi ancora annunci

«La necessità di mettere mano al sistema sanitario si sta trasformando in un ritornello che ripete da troppo tempo chi governa la Regione, da ormai più di sei anni. Il sistema è in grossa difficoltà, ma anziché risposte arrivano ancora annunci». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti commentando le dichiarazioni odierne dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi che in occasione di una cerimonia al presidio ospedaliero di Tolmezzo ha affermato che “per garantire oggi e in futuro il diritto alla salute al cittadino è necessario cambiare l’impianto del sistema sanitario”.

«Quello di oggi non è che l’ultimo di molti annunci, tentativi di riorganizzare seguiti da retromarce, chiusure di reparti ospedalieri effettuate, e fino a poco prima sempre smentite. Eppure Riccardi è assessore da sei anni e continua a parlare di “rivoluzione” del sistema salute nonostante due riforme (quelle del 2018 e 2019) che alla fine hanno determinato solo una nuova geografia delle aziende sanitarie, con una marginalizzazione dei territori più piccoli» afferma il capogruppo dem. «Tutto questo, mentre i problemi della sanità regionale, dalla riduzione delle liste d’attesa, alla carenza di professionisti ospedalieri e medici di medicina generale, non vedono un’inversione di tendenza. In passato abbiamo più volte avanzato proposte, ad esempio sulla valorizzazione del personale sanitario, tutte rigettate. Adesso attendiamo di vedere le proposte dell’assessorato: come sempre, faremo le nostre valutazioni senza tirarci indietro».