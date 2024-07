Prosegue il Festival Maravee Circus 2024 acrobati del Corpo e della Psiche . Giovedì 11 al Castello di Gemona.

Terzo appuntamento della rassegna, lo spettacolo Circus Park, di e con Domenico Lannutti, trasfigurerà il parco del Castello di Gemona in un circo, itinerante nei giardini del maniero ma anche nei meandri della mente quotidiana. Attraverso la comicità del circo contemporaneo, l’Imbonitore folle Domenico Lannutti e gli acrobati Gaby Corbo, Alessandra Ricci e Alessandro Zanutto insceneranno una straordinaria verità: ogni giornata è un circo! Un circo di imprevisti, seccature, tensioni, equilibrismi e… chi più ne ha più ne metta! Circus Park è uno spettacolo a stazioni, di partenza, arrivo e ripartenza, in cui la comicità e il circo contemporaneo parlano della ricerca dell’equilibrio nel disequilibrio che innerva la vita quotidiana di ognuno di noi.

“Valorizzare i luoghi del quotidiano attraverso performance artistiche come quelle del festival Maravee, in grado di mescolare comicità e introspezione – afferma il Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Gemona, Flavia Virilli – è fondamentale per arricchire l’esperienza umana e stimolare la riflessione sulle dinamiche della vita moderna. Queste esibizioni, non solo intrattengono il pubblico, ma trasformano spazi ordinari in palcoscenici di creatività, favorendo una connessione più profonda con l’ambiente circostante. Attraverso l’arte possiamo esplorare e comprendere meglio le nostre esperienze quotidiane, affrontando temi complessi con leggerezza e umorismo, e promuovendo una maggiore consapevolezza sociale e personale”.

Prossimo appuntamento:

18 luglio ore 21.30 Castello di Colloredo

Lo spettacolo Scarpone della pace, di e con Claudia Contin Arlecchino, chiude il Festival al Castello di Colloredo con le Acrobazie dell’anima inscenando l’altra faccia della stessa medaglia, ossia quella ricerca di equilibrio quotidiano che dal corpo alla psiche si catapulta anche nell’anima.

Marvee Circus è ideata e diretto da Sabrina Zannier, prodotto da Maravee Projects-Associazione culturale Maravee con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, il contributo e il partenariato dei Comuni di Montereale Valcellina e Gemona del Friuli, il partenariato di Ortoteatro, Comunità Collinare del Friuli, Teatro Club Udine, la sponsorizzazione della Gervasoni e il media partner Teleantenna.