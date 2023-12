Salvare il Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni, garantire con un bypass la rinaturalizzazione e fruibilità anche turistica

Nuovo appello dei Comitati “salvalago” che da anni e anni si battono per la rinaturalizzazione del Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni. “Il lago ha bisogno di aiuto poiché la Regione ha abbandonato la realizzazione del bypass che garantirebbe la rinaturalizzazione e fruibilità anche turistica del Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni prevista dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA). Infatti, anziché completare l’attività del “laboratorio lago” istituito nel 2019 preposto alla elaborazione di soluzioni idonee alla rinaturalizzazione del lago in conformità alle prescrizioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque lo ha di fatto chiuso, ha messo in un cassetto gli elaborati dei professionisti indicati dai tre Comuni rivieraschi, in particolare lo studio dell’ing. Pederzolli, indicato dal Comune di Bordano nel gruppo regionale di lavoro denominato “laboratorio lago” e presidente di FEDERBIM, che individua ben tre possibili varianti di bypass, e ha affidato nel 2022 (3 anni dopo!) un incarico a tre professionisti (un docente dell’università di Trieste e 2 ingegneri piemontesi) i quali – guarda caso! – sostengono che il bypass è negativo sotto tutti gli aspetti. Evidentemente la scelta politica è di tutelare gli interessi della concessionaria a2a della centrale di Somplago e del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana continuando a massacrare il lago e la sua valle.