San Giorgio di Nogaro presto taglia il nastro la 21esima Edizione di ItinerAnnia – Eventi tra gusto e arte

ItinerAnnia – Eventi tra gusto e arte 2024 taglia il nastro della sua 21esima Edizione: da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno ItinerAnnia anima il centro storico di San Giorgio di Nogaro confermandosi evento imperdibile per gli amanti delle bellezze naturali e culturali, un’occasione preziosa di riconnessione con il territorio. Tre giornate dense di spettacoli, talk, mostre, concerti, dj set, appuntamenti sportivi contornati dalle migliori produzioni enogastronomiche, non solo locali.

«Questa 21esima Edizione mette in risalto le eccellenze artigianali, agroalimentari, commerciali e industriali della zona grazie alla messa in atto di fruttuose collaborazioni, esaltando anche il ruolo vitale delle Associazioni culturali e sportive, generatrici primarie di opportunità e legami all’interno della trama del tessuto sociale». Con queste parole l’Amministrazione Comunale accoglie le tre giornate di festa in occasione di ItinerAnnia 2024. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 31 maggio, alle ore 18.00, con la tradizionale parata da Piazza Municipio a Villa Dora accompagnata dalla Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro e dalla sfilata con le Associazioni sportive sangiorgine. Un ventaglio ricco di iniziative rese possibili anche grazie all’imprescindibile collaborazione con i Comuni vicini di Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto e Torviscosa, e alla cooperazione con le città gemellate dell’ungherese Mezöhegyes, dell’austriaca Völkermarkt e della croata Arsia. ItinerAnnia 2024 beneficia del sostegno e del patrocinio di: Regione Friuli-Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confartigianato Udine, CNA Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio di Io Sono Friuli Venezia Giulia.

Le novità di questa Edizione mettono in luce una volta di più la volontà per ItinerAnnia di farsi portavoce del vivere sociale, favorendo il senso di comunità. Da quest’anno infatti al parco di Villa Dora sarà allestita un’area libera picnic: chiunque desideri gustare il proprio pasto o trascorrere momenti di relax in mezzo alla natura, potrà ritirare la tovaglietta a quadrettini rossi e bianchi all’Infopoint!

Il pomeriggio di sabato 1° giugno è dedicato alla creatività dei giovani: il sottopasso di via Marittima si presta a una performance di stree-art, visibile dalle 14.00 alle 20.00, iniziativa resa possibile grazie al progetto StreetTOborder(LESS) finanziato con il Bando per i giovani della Regione Friuli Venezia Giulia 2023. Nello stesso programma di valorizzazione è inserito il primo torneo di street soccer, Balon ta strade, in collaborazione con S.S. Sangiorgina Calcio, che avrà luogo in Piazza 2 maggio dalle 17.00 alle 19.00 nelle giornate di sabato e domenica. Il Comune di Muzzana del Turgnano, nel contesto del Progetto STAI – Stella Boschi Laguna, propone la mostra Un percorso cicloturistico, enogastronomico e naturalistico. Il racconto di un territorio fatto di storie e persone volto a scoprire, attraverso percorsi cicloturistici, il territorio che si estende lungo il fiume Stella. Nelle mattine di sabato 1 e domenica 2 giugno un servizio di screening e prevenzione primaria che prevede il rilevamento di glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e saturazione dell’ossigeno è messo a disposizione del pubblico grazie all’iniziativa di sensibilizzazione sul tema da parte dei Lions Club Cervignano Palmanova Aquileia, con il supporto operativo dell’Associazione Confraternita di Misericordia della Bassa Friulana e con la collaborazione dell’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana. Queste prime due giornate di giugno vedono installata l’Ecostation in Piazza Plebiscito: lo stand mobile della Net volto all’educazione e alla responsabilizzazione sulla sostenibilità. Con i laboratori pratici e multimediali di Net-Education bambini e adulti potranno imparare qualcosa in più sulla raccolta differenziata, giocando e divertendosi.

I festeggiamenti si aprono con Dario Vergassola, ospite sul palco di Villa Dora la sera di venerdì 31 maggio, ore 21.30. L’umorista e cabarettista presenta i suoi ultimi lavori letterari accompagnato dalle note del gruppo Bagliori di Luce in un talk dal titolo Storie vere di un mondo immaginario, in cui la musica dialoga con l’autore. Il sabato sera vede il rapper e cantautore Ghemon protagonista di Una cosetta così, uno spettacolo che “non è un concerto, non è uno spettacolo comico, non è un monologo teatrale, ma un po’ di tutto questo”. Dalle 21.00 assisterete a questa performance unica, tra musica, stand-up comedy e storytelling. La serata si inserisce all’interno del progetto StreetTOborder(LESS). Immancabile la seguitissima sfilata di moda a cura dell’Agenzia Mecforyou: domenica 2 giugno alle 21.00 la passerella sarà tutta dedicata alla selezione delle ragazze che si qualificheranno alla finale regionale di Miss Mondo FVG, un’occasione di promozione delle attività commerciali di San Giorgio di Nogaro. Sarà l’estrazione della lotteria di ItinerAnnia 2024, a cura della S.S. Sangiorgina Calcio, a concludere la kermesse alle 23.00, sul palco di Villa Dora.

La musica continua nelle altre piazze cittadine ogni pomeriggio e sera: Piazza XX Settembre ospita la consueta rassegna musicale curata dall’Associazione Demetrio Stratos, Piazza del Grano e la rotonda presso il monumento dei Donatori di Sangue vedono alternarsi gruppi protagonisti dei più disparati generi musicali: swing, blues, rock ’70, ’80, punk rock, metal, pop, reggae e poi ancora fluo party e aperitivi con dj set. Non mancheranno le dimostrazioni delle Associazioni sportive locali: danza classica e moderna, hip-hop, scherma, pattinaggio artistico, minivolley e basket, contributo essenziale al vivere comunitario.

Villa Dora ospita il Premio ItinerAnnia 2024, venerdì 31 maggio alle 18.30, riconoscendo il prezioso servizio dedicato alla comunità da parte delle Protezioni Civili dei 7 Comuni di ItinerAnnia: Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa. Nell’ambito di premi e riconoscimenti, la Quarta Edizione del Premio Calice Dora raddoppia l’appuntamento: l’Associazione Culturale Ad Undecimum cura la degustazione dei prodotti delle aziende vitivinicole del territorio sabato 1° giugno alle ore 11.00, proclamando il podio nella mattina di domenica 2 giugno, nell’elegante contesto di Villa Dora. Stessa location e giornata per la premiazione del concorso fotografico Le acque della Bassa, nelle categorie Young e Adulti, alla sua seconda Edizione curata dall’Associazione Culturale Ad Undecimum, dal C.A.G. Spassatempo, e dall’Infopoint/Informagiovani di San Giorgio di Nogaro.

All’antiquarium di Villa Dora si potrà ammirare la mostra La camera delle meraviglie, mostra che omaggia gli “universi sensibili” dell’attore, scrittore, artista e poeta Antonio Catalano, fondatore della storica compagnia teatrale Casa degli alfieri. Sono previste visite guidate nel corso delle mattine di sabato e domenica con l’Associazione Culturale 0432, per scoprire le sue suggestive installazioni interattive. All’infopoint e alla Casa della Poesia sono poi allestite le mostre dei laboratori U.T.E., dell’Associazione Nazionale Carabinieri sul modellismo dell’Arma, sulla Componente aeronavale della Guardia Costiera, curata dalla Capitaneria di Porto e dai Gruppi A.N.M.I. della Bassa. Marco Zanon terrà infine la conferenza dal titolo Archeologia. La Motta Foghini: un insediamento romano lungo la Via Annia, sabato alle ore 10.00 presso la Sala Conferenze di Villa Dora.

Tra gli appuntamenti culturali volti alla valorizzazione delle meraviglie artistiche nascoste del territorio, proseguono i fortunati tour in carrozza in collaborazione con il Comune di Porpetto, e le visite guidate alla Chiesa della Madonna Addolorata, a cura dei volontari dell’Associazione Culturale Ad Undecimum.

Nell’ambito dell’intrattenimento dei più piccoli continua il frequentatissimo ItinerAnnia Fruts, collocato tra la Biblioteca e il Parco di Villa Dora: dalle letture curate dalle volontarie della Biblioteca Comunale, al laboratorio di domenica pomeriggio, La bottega di Geppetto, dedicato alla costruzione di giocattoli e sculture in legno di recupero, assieme alla seguitissima Associazione Culturale Fantulin di Firenze. Sabato 1° giugno il divertimento è assicurato con la Maison du Théâtre e l’animazione di Elga Fun Bubble Show che mette in scena uno spettacolo unico nel suo genere unendo la clowneria alle bolle di sapone. Con lei anche Clown Japo, un artista irriverente e un po’ strampalato che si diverte a creare il suo Clown Man Show.