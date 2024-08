San Vito: successo per estate in fattoria “a la volpe sotto i gelsi” 80 bambini per 4 settimane in mezzo alla natura

Si è conclusa anche per quest’anno con il tutto esaurito l’esperienza di Estate in Fattoria che ha coinvolto 80 bambine e bambini per 7 settimane al Casale de La Fattoria sotto i Gelsi di San Vito al Tagliamento, la fattoria didattica e sociale della cooperativa Il Piccolo Principe. Nella bellissima location di via Copece, immersa nel verde della campagna, i bambini hanno giocato sul tema “Sottosopra”, esplorando il mondo naturale da ogni punta di vista: arrampicandosi sui gelsi secolari e riposando alla loro ombra, costruendo tane, tuffandosi sulle balle di fieno, prendendosi cura degli animali della fattoria. “Abbiamo usato ciò che la natura ci offre – ha spiegato Sara Castellan, animatrice responsabile – Tra le attività proposte: un gemellaggio con il centro estivo di Vivaro che si svolgeva nei Magredi presso il guado in cui i bambini dei due centri estivi si sono sfidati in giochi d’abilità e grandi costruzioni”. Una proposta all’insegna dell’outdoor education, dove l’ambiente esterno diventa un contesto educante che offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente al bambino di esprimere le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, creative. “Ogni settimana è stata un vero e proprio viaggio di scoperta – ha aggiunto Castellan – che ha visto sempre il numero massimo di iscritti, facendo emergere come le famiglie che scelgono di far passare ai propri bambini una o più settimane tra il verde della Volpe sono sempre più numerose. Le famiglie apprezzano Estate in Fattoria perchè è un’esperienza immersa nella natura, dove i piccoli numeri favoriscono i legami tra i bambini, gli stimoli che arrivano dalla natura permettono un gioco meno strutturato e più libero e il prendersi cura degli animali e delle coltivazioni permette un vero contatto con la terra”. “Quest’anno le attività sono durate solo 4 settimane ma per un buon motivo – ha spiegato Luigi Cesarin, presidente de Il Piccolo Principe -: ad agosto sono iniziati i lavori di adeguamento e miglioramento di tutta l’area previsti dal Progetto Psr “Pais di rustic amour” in cui è coinvolto anche il Comune di San Vito al Tagliamento e tutto questo per rendere il luogo ancora più sicuro, accogliente e predisposto per nuove iniziative e laboratori che si potranno proporre già dal prossimo autunno”.

Il casale de La Volpe sotto i Gelsi, dove si svolgono le attività, si trova in via Copece a San Vito al Tagliamento, in un’area poco distante dalla Zona Industriale Ponte Rosso, comodissima per i genitori lavoratori.